Ônibus deixam de circular na Engomadeira após criminoso invadir casa

- Foto: Alberto Maraux | SSP

Os ônibus do transporte público de Salvador suspenderam temporariamente a circulação no bairro da Engomadeira, nesta segunda-feira, 5, após o caso do homem que invadiu uma casa no local e fez de refém a família que estava no imóvel.

Através de nota, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que, por causa da suspensão dos ônibus no local, o final de linha foi remanejado para o Conjunto ACM.



“Agentes da Semob e prepostos da Integra monitoram o serviço de transporte na localidade”, diz a nota.



Criminoso invadiu casa e fez família refém



Um homem identificado pelo apelido “Carrasco” invadiu uma casa do bairro da Engomadeira, na manhã desta segunda, enquanto fugia da polícia. No local, estavam uma mulher e o filho de um ano, que foram feitos de reféns.



O suspeito apresentou resistência ao negociar com os agentes do Bope e baleou a mãe da criança, que foi socorrida às pressas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). O estado de saúde dela não foi informado.



Posteriormente, de acordo com o Tenente Coronel Luciano Jorge, da 23ª CIPM, o suspeito foi alvejado e rendido pelos PMs dentro da residência. Ele foi levado para a viatura coberto por um pano branco e, sob os gritos de revolta da população, encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos.