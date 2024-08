Após fazer família refém, 'Carrasco' é alvejado por PMs na Engomadeira

Vulgo 'Carrasco' foi alvejado e rendido por PMs - Foto: Divulgação | PM-BA / Reprodução

Após horas de desespero vividos no bairro da Engomadeira, uma mulher e o filho de um ano, que estavam mantidos reféns na localidade, foram libertados pelos policiais militares no início da tarde desta segunda-feira, 5.

O autor do crime foi identificado apenas pelo vulgo 'Carrasco'. Ele apresentou resistência ao negociar com os agentes do Bope e baleou a mãe da criança, que foi socorrida às pressas para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). O estado de saúde dela não foi informado.

De acordo com o Tenente Coronel Luciano Jorge, da 23ª CIPM, o suspeito foi alvejado e rendido pelos PMs dentro da residência. Ele foi levado para a viatura coberto por um pano branco e, sob os gritos de revolta da população, encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos.

O oficial também indicou que 'Carrasco' havia fugido do sistema penal de Mata Escura após uma 'saidinha'. O criminoso havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios, além de outras ações criminosas na região, protagonizadas por ele e pela facção do local.