IBRAM, CBPM e Sinjorba lançam prêmio de Jornalismo focado em mineração e sustentabilidade

O Sindicato dos Jornalistas da Bahia (Sinjorba) firmou entendimentos com a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) e o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) para realizar em 2025 o “Prêmio IBRAM/CBPM/Sinjorba de Jornalismo: Mineração e Sustentabilidade”. A premiação ocorrerá em outubro, durante a realização, em Salvador, da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (EXPOSIBRAM).

Serão premiadas três produções jornalísticas em veículos de comunicação da Bahia, nas categorias “Texto” (publicações em jornais, revistas, sites e blogs) e “Áudio/Vídeo” (emissoras de rádio, TV e podcasts), além de uma premiação para uma produção nacional que trate do tema mineração e sustentabilidade no território baiano. No total, serão sete produções premiadas. O objetivo é estimular e reconhecer o trabalho de jornalistas e radialistas na cobertura do setor de mineração no estado, na perspectiva sustentável e social.

As inscrições estarão abertas entre 1º e 30 de maio e considerará trabalhos jornalísticos veiculados/publicados entre 1º de outubro de 2024 e 30 de abril de 2025, que tenham relação direta com o tema. Será limitada a inscrição de um trabalho por participante, de forma a garantir que mais trabalhos e iniciativas sejam visibilizados e premiados. As reportagens deverão ser enviadas até o dia 15 de junho de 2025.

Para julgar os trabalhos, será indicada uma comissão com cinco integrantes, sendo um professor universitário da área de mineração, um professor de Jornalismo, um técnico da CBPM e dois jornalistas, um da área de texto e outro da área de áudio/vídeo.

O resultado será divulgado até 15 de setembro e a premiação feita durante a EXPOSIBRAM, em fins de outubro. Em breve serão divulgados o regulamento e os canais de inscrição.