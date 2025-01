CBPM participa de evento de mineração na Arábia Saudita

O evento, que está na vanguarda das conexões mundiais do setor de mineração - Foto: Divulgação

Com o objetivo de posicionar a Bahia como um ator estratégico no cenário global da transição energética, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) participa da 4ª edição do Future Minerals Forum (FMF), que acontece entre os dias 14 e 16 de janeiro em Riad, capital da Arábia Saudita.

O evento, que está na vanguarda das conexões mundiais do setor de mineração, reúne governos, organizações internacionais e partes interessadas para moldar coletivamente o futuro dos minerais.

O presidente da CBPM, Henrique Carballal, e o vice-presidente, Carlos Borel, serão os representantes da companhia no fórum que, em 2025, terá como tema central “O ano de impacto”. Ao todo, estarão presentes no evento 85 representantes governamentais, 40 organizações internacionais, 250 palestrantes e delegados de mais de 170 países. A 4ª edição do FMF deve moldar o futuro dos minerais e impulsionar a criação de uma cadeia resiliente de minerais críticos para a transição energética global.

Transição energética

Considerado um evento estratégico para discutir o papel central da mineração na transição energética global, o FMF aborda a necessidade de acelerar a adoção de tecnologias verdes, como energia solar, eólica e veículos elétricos, que tem impulsionado a demanda por minerais críticos e estratégicos. Entre esses minerais estão níquel, cobre, vanádio, terras raras, fosfato, sílica, grafita e manganês, que a Bahia fornece.

De acordo com o presidente da CBPM, a participação da companhia no evento não apenas fortalece a imagem da Bahia como um polo estratégico do setor de mineração, como também contribui para a inserção do estado na vanguarda da transição energética global.

“A mineração sustentável é fundamental para atingir as metas de descarbonização e segurança energética. O trabalho que a CBPM vem fazendo, por meio do Governo do Estado, posiciona a mineração baiana como um pilar estratégico para a transição energética, alinhando desenvolvimento socioeconômico, inovação, tecnologia e sustentabilidade”, afirmou Carballal.

Bahia se destaca

Realizado pelo Ministério da Indústria e Recursos Minerais da Arábia Saudita, o FMF é apontado como a maior plataforma global de colaboração e ação para o setor mineral. O evento contará com painéis de discussão com grandes especialistas em mineração para uma análise de oportunidades e questões que a indústria mineral precisa abordar.

O fórum será palco da assinatura de importantes acordos entre empresas locais e internacionais, entidades governamentais e instituições financeiras. Esses acordos contribuirão para a geração de novos empregos, o fortalecimento das cadeias de valor, o avanço da inovação e a promoção do desenvolvimento sustentável em longo prazo.

Para Carballal, a participação da CBPM no evento é uma demonstração da força que o Estado da Bahia tem no setor mineral sob a liderança governador Jerônimo Rodrigues. “É uma honra nós sermos convidados para acompanhar uma delegação brasileira numa missão chefiada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e pelo IBRAM [Instituto Brasileiro de Mineração], onde o Brasil irá apresentar seu potencial mineral para investidores árabes”, ressaltou.

“A Bahia vai com destaque. Nosso estado tem um potencial gigante e é uma grande oportunidade para possamos atrair investimentos para o desenvolvimento das atividades minerais da Bahia, com foco, principalmente, nos minerais críticos e estratégicos da transição energética”, completou o presidente da CBPM.