Ex-prefeito de Ibirapitanga deixa dívida com servidores da Educação

Junilson de Boró (PSD) deixou profissionais da Educação sem benefício antes do início das férias de janeiro - Foto: Reprodução

Profissionais da Educação do município de Ibirapitanga, da Bahia, se queixam da falta de compromisso do ex-prefeito, Junilson de Boró (PSD), o qual não teria realizado o pagamento do terço de férias da categoria, que deveria ter sido efetuado até o último dia 31 de dezembro.

Sendo assim, os profissionais ficaram sem o benefício antes do início das férias de janeiro.

O atual prefeito, Jean Pereira de Assunção, conhecido como Jé (Avante), assumiu a prefeitura, com o valor de R$ 3 mil reais, em média, nas contas do Fundeb, valor esse que não quitaria a folha de pagamento, de aproximadamente R$ 582 mil reais .

Em outubro de 2024, a Justiça Eleitoral de Ubatã, chegou a cassar a candidatura de Junilson. A medida, que dói revogada até trânsito em julgado, foi tomada após uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), a qual apontou abusos de poder político e econômico durante as eleições de 2024, o que resultou na inelegibilidade do prefeito por um período de oito anos e na imposição de uma multa de R$ 200 mil reais.

Além da falta de pagamento, Junilson de Boró deixou a frota de veículos da Prefeitura, bem como a infraestrutura dos prédios públicos em situação de precariedade.

A Saúde local também sofre as consequências, uma vez que os hospitais e unidades de atendimento ficaram sem medicamentos.