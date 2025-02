Homem ateou fogo em companheira para encobrir escândalos, diz advogada

Foto ilustrativa - Foto: Foto: Leonardo Rattes / ASCOM SESAB

A descoberta de uma traição e um filho pequeno fora do relacionamento. Segundo a advogada Bianca Santos, foram para encobrir essas situações que o ajudante de serviços gerais Paulo Roberto da Silva Costa, 46 anos, ateou fogo na companheira, a autônoma Ana Paula Almeida Luz, 42, na madrugada do sábado, 8, no bairro da Saúde, próximo ao Barbalho, em Salvador.

Bianca revelou ainda que o casal estava junto há, aproximadamente, cinco anos e que brigas entre eles eram constantes. "Ela tinha desconfiança [traição], mas ainda estavam morando juntos. Sábado, ela perguntou a ele, aí gerou uma briga que durou horas. E, quando ela chegou ao veredito mesmo do nome da amante e tudo mais, da existência até de uma criança, foi que a briga se intensificou e culminou com essa tragédia", revelou a defensora.

Conforme a advogada, Paulo agiu de maneira premeditada. Ele teria, durante a discussão, na noite da sexta-feira, 7, convencido Ana Paula a sair para tomar cerveja e comer alguma coisa na rua, na intenção de embriagá-la e deixá-la sem chance de defesa. "Para tentar contornar a situação e também enfraquecer a vítima, ele acabou levando ela para tomar uma cerveja, ofereceu bebida alcoólica, comida. Quando retornaram para casa, ela já estava achando que tudo tinha se apaziguado, quando sentada na cama, ele jogou álcool e ateou fogo nela", afirmou.

Para Bianca, outros fatores confirmam a suspeita de que o homem premeditou o crime. Entre estes está o fato de ele ter levando, há alguns dias, malas e mochilas com pertences para a casa da mãe. "Acreditamos que tenha sido premeditada. Ela não usa álcool em casa, só água sanitária, desinfetante, mas álcool é algo que ela não utiliza. Então, acreditamos que foi premeditado, inclusive, que a bebida alcoólica foi utilizada para tirar da vítima reflexo, para tirar da vítima a possibilidade de se salvar", reafirmou a advogada.

De acordo com o Felipe Luz, 23, filho mais velho de Ana Paula, quando a mãe correu para o banheiro na tentativa de apagar o fogo do corpo, o homem teria pedido a ela que contasse que havia tentando suicídio. "Paulo Roberto tentou convencê-la a dizer que havia atentado contra a própria vida. Ao ver que não conseguiu, fugiu do local", revelou o rapaz.

Desesperada e sentindo muita dor, Ana Paula saiu correndo da Saúde até o Pelourinho para pedir ajuda. No local, ela foi acolhida por populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). "Ela saiu correndo em busca de auxílio do bairro da Saúde até o Pelourinho, subindo pela Ladeira do Ferrão", contou a advogada. Desde o sábado, mulher segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE), no setor de queimados.

No próprio sábado, após registro de ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira), a delegada Ana Flávia da Silva Pereira, solicitou medida protetiva para Ana Paula. No domingo, 9, a Polícia Civil, por meio da assessoria de comunicação, informou que estava investigando uma tentativa de feminicídio e que já havia identificado o suspeito. Nesta, segunda-feira, procurado pela reportagem, o órgão não deu mais detalhes sobre a investigação.

Até a noite desta segunda, Ana Paula seguia internada no HGE, em estado grave, mas estável. De acordo com a advogada, ela tem apresentado melhoras, inclusive, conseguiu ficar em pé, se alimentou e bebeu água. "Ela está tendo o corpo coberto por pomadas, cicatrizantes, antibiótico, e é uma mulher muito guerreira, a gente torce para que ela se recupere", concluiu Bianca, que além de defensora da vítima, também é amiga da família.

Ana Paula tem três filhos, dois homens e uma mulher. O mais velho tem 23 anos e o caçula, 17. No momento do crime, ela estava sozinha com o Paulo Roberto. Até a noite da segunda-feira, ele ainda não havia sido localizado.