Advogado acusado de matar barbeiro se entrega à polícia após 4 anos

A prisão preventiva de José Geraldo foi decretada ainda em 2021 - Foto: Redes sociais

O homem acusado de matar o barbeiro Lucas Souza de Araújo em 2021 dentro de um bar, no imbuí, se apresentou à polícia nesta segunda-feira, 10. José Geraldo Lucas Júnior estava foragido após descumprir a prisão domiciliar e se entregou no Fórum de Justiça.

Geraldo foi conduzido ao Departamento de Polícia Técnica, onde realizou o exame de corpo de delito, e em seguida foi levado para o Centro de Observação Penal (COP). Segundo o advogado do acusado, Marcus Rodrigues, ele continuará preso.

A prisão preventiva de José Geraldo foi decretada ainda em 2021. Durante o interrogatório realizado na época, ele confessou ter cometido o homicídio e alegou que o crime ocorreu após sentir-se ameaçado pela vítima.

No mesmo ano, ele teve a prisão convertida para domiciliar. Segundo o advogado, ele tornou-se foragido após descumprir algumas medidas impostas para quem deve seguir esse tipo de prisão.

Relembre

Segundo a versão da família, Lucas foi morto no dia 24 de janeiro após tentar defender a esposa de um assédio. Ainda não se sabe se José Geraldo foi o autor do assédio ou o amigo dele. De acordo com relatos, o barbeiro estava acompanhado da esposa, do irmão e da cunhada.

No momento em que a companheira e a cunhada foram ao banheiro, um dos condenados assediou a esposa dele. Lucas foi tirar satisfação e foi neste momento que Geraldo teria sacado uma arma e disparou contra a cabeça e o peito de Lucas, que morreu no local.

Câmeras de segurança registraram o momento do crime. O corpo de Lucas foi sepultado na cidade de Santa Inês, a cerca de 310 km de Salvador, em 26 de janeiro. As prisões temporárias do suspeito e do amigo dele foram decretadas pela Justiça no mesmo dia.