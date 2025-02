Tenente da PM é baleado por assaltante em Salvador

Tenente foi socorrido por populares - Foto: Reprodução

Um tenente da Polícia Militar da Bahia (PMBA), ficou ferido após ser baleado durante uma tentativa de assalto no bairro da Boca do Rio, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 10. Segundo informações iniciais, o caso foi registrado por volta das 1h e a vítima foi baleada no tórax.

De acordo com informações da 39ª CIPM, ele foi socorrido por populares próximo ao Parque dos Ventos e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback. No local, o tenente informou que foi vítima de tentativa de assalto e teve sua arma roubada pelos suspeitos. Seu estado de saúde é considerado estável.

Buscas foram feitas em toda a região, mas nenhum suspeito foi encontrado.