Tancredo Neves: ônibus são atravessados, suspensos e objetos queimados

O atendimento de transporte no bairro foi suspenso, e o terminal foi transferido para a região do Cabula - Foto: Redes sociais

Familiares do mecânico Gustavo Batista dos Anjos, de 17 anos, morto na última sexta-feira, 7, em uma ação da PM, realizam uma manifestação na noite desta segunda-feira, 10, no Bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

Informações iniciais indicam que algumas pessoas envolvidas no protesto atravessaram dois ônibus próximo a Alameda Arvoredo, retirando as chaves e fechando o trânsito na região. Equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão Gêmeos foram acionadas para averiguar a situação.

Em outro local do bairro, manifestantes atearam fogo em objetos e também bloquearam a via. Eles protestam contra a ação policial. Por causa do ocorrido, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) suspendeu o atendimento de transporte no bairro e o terminal foi transferido para a região do Cabula.

"A Semob informa que durante uma manifestação na região de Tancredo Neves no final da tarde desta segunda-feira, 10, dois veículos que atendem a localidade e operavam as linhas 1142 – Cabula VI x Ribeira R2 e 1247 - Estação Ímbui/Árvoredo X Est.Pirajá Via Narandiba foram atravessados na via pelos manifestantes, na localidade conhecida como Curva da Morte. Não houve feridos. O atendimento de transporte no bairro foi suspenso, e o terminal foi transferido para a região do Cabula. Equipes da Semob estão no local acompanhando a situação. A operação será retomada tão logo as condições de segurança permitam".

Entenda

Gustavo Batista dos Anjos, de 17 anos, morreu após ser baleado por policiais na noite desta sexta-feira, 7, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. Segundo relatos de testemunhas, o jovem estava voltando do trabalho quando foi abordado na Rua Paraná.

Informações recebidas apontam que Gustavo passou por uma blitz no local e não parou o carro imediatamente por estar sem carteira de habilitação e ser natural de Minas Gerais. Após estacionar o veículo próximo à sua residência, ele foi atingido pro pelo menos um tiro.

Um familiar de Gustavo afirmou que ele era estudioso, trabalhava desde cedo para ajudar a família e não teve chance de se explicar. Outro jovem que estava com Gustavo foi preso. A família afirma que ele também é uma pessoa de bem.

Em nota, a Polícia Militar deu outra versão. A corporação informou que agentes patrulhavam a região, quando foram informados por populares de que indivíduos em um veículo estariam cometendo roubos e executando manobras perigosas com o automóvel nas imediações.

"Com base em informações referentes às características do carro e dos ocupantes, buscas foram iniciadas e o veículo encontrado, fugindo diante da aproximação dos militares. Durante o acompanhamento, os agentes flagraram diversos materiais sendo atirados da janela do veículo, que, ao adentrar a Rua Paraíba, colidiu com um poste. Os suspeitos efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram. Após o confronto, um indivíduo foi encontrado ferido, sendo socorrido para o Hospital Roberto Santos, onde não resistiu aos ferimentos. Um segundo suspeito foi encontrado e detido pelos agentes", diz a nota.

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos um revólver 38, um carregador para 9mm e munições de calibres 38, 9mm e 12, além de porções de cocaína e haxixe, que foram encaminhadas, juntamente com o indivíduo preso, para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil.