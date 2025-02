Suspeito de balear policial militar morre em confronto com a PM

Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm, com um carregador alongado e munições - Foto: Divulgação PM

O suspeito de balear o tenente policial militar Uilian Silva Cosme, de 38 anos, na Boca do Rio, morreu nesta segunda-feira, 10, durante uma troca de tiros com equipes do Batalhão Apolo e da 19ª CIPM, em São Tomé de Paripe.

Segundo a Polícia Militar, Caique Oliveira reagiu à abordagem e trocou tiros com os policiais e acabou sendo morto. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O outro envolvido foi preso por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

O carro e o celular do tenente da Polícia Militar, Uilian Silva Cosme, que foram roubados durante a madrugada na Boca do Rio, também foram recuperados na mesma operação. Os pertences foram recuperados no Residencial Vivendas do Mar.

Com ele, foram apreendidos uma pistola 9mm, com um carregador alongado e munições, seis aparelhos de telefone celular, um dos quais de propriedade do militar ferido na Boca do Rio, além de dois relógios e um carregador portátil para telefones móveis.

Todo o material apreendido, inclusive o veículo utilizado na ação criminosa na Boca do Rio, foi apresentado no DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

Relembre

O tenente Cosme, lotado na 11ª CIPM, foi baleado durante o assalto por um dos bandidos que estava armado. Em imagens enviadas para o site Alô Juca, é possível ver o momento em que o PM tenta reagir, mas acaba sendo baleado.

O PM foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback e, posteriormente, transferido para o Hospital Geral do Estado. O estado de saúde dele é considerado estável. O Batalhão Apolo segue realizando buscas na localidade para encontrar outros envolvidos na ocorrência.