Vídeo: veja momento em que PM é baleado por assaltante em Salvador

O tenente foi atingido no tórax - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um vídeo registrou o momento em que o Tenente da Polícia Militar, Uilian Silva Cosme, foi baleado durante uma tentativa de assalto, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 10. O PM foi atingido no tórax.

O registro mostra o momento em que o carro da vítima está estacionado, quando o suspeito solta do veículo ao lado, tirando a vítima de dentro do carro, que reage e logo em seguida corre, sendo atingido por um dos disparos feitos pelo assaltante. Após os disparos, o suspeito entra no carro da vítima e leva o veículo, juntamente com o comparsa que se encontra no outro carro.

| Foto: Foto: Reprodução

O tenente foi socorrido por populares próximo ao Parque dos Ventos e deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback. No local, o tenente informou que foi vítima de tentativa de assalto e teve sua arma roubada pelos suspeitos. Seu estado de saúde é considerado estável.

Veja vídeo: