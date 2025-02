Operações, postos e investigação: entenda o esquema de segurança no Carnaval 2025

Policiais militares no carnaval de 2024 em Salvador - Foto: Ascom PMJ

Com a aproximação do Carnaval, o esquema de segurança pública tem sido reforçado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) na Bahia. Em combate à violência e assédio contra às mulheres, um posto do departamento de proteção às mulheres e equipes para prestar serviços de investigação no local do crime foi instalado.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 18, pela delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, que aponta para a estratégia do serviço. “Isso vai facilitar não só a gente proteger a vítima, mas também levantar possíveis testemunhas, colher provas, porque a gente sabe que durante o Carnaval. Essa agilidade das equipes no local, se acontecer, com certeza, vai auxiliar muito a nossa investigação”, explicou.

Ainda segundo a delegada, as investigações serão principalmente voltadas para qualquer tipo de crime doloso, tentado ou consumado contra dignidade sexual. Operações policiais locais também serão feitas para além das mulheres. Os agentes acompanharem crianças e pessoas que estão saindo do circuito em situação de vulnerabilidade.

“Quando a gente perceber que aquela mulher está sozinha, ou que fez uso de algum tipo de ingestão de bebida alcoólica, então o nosso viés vai ser de proteger e orientar essa mulher para que ela chegue em segurança. Até os seus familiares ou até a sua residência", ressalta a delegada.

Já quanto ao policiamento fora do Circuito do Carnaval, a delegada afirmou que o reforço será continuado. “O reforço, ele continua, inclusive, em todas as nossas delegacias, não só aqui na capital, mas principalmente na região metropolitana, na ilha, porque a gente sabe também que tem um fluxo muito grande de turistas nesse local, além do interior do estado”, detalha.

Heloísa Brito, delegada-geral da Polícia Civil, explicou as estratégias de segurança para o Carnaval 2025 | Foto: Bernardo Rêgo

A delegada também comentou sobre a estratégia de policiais descaracterizados para auxiliar na agilidade das prisões em flagrante. Já entre as ocorrências, Heloísa Brito aponta para os furtos e roubos de celulares como maior incidência de casos.

Ela ainda reforçou que a PC vai utilizar uma ferramenta do Google para localizar os aparelhos e a necessidade do registro de boletim de ocorrência para a procura dos aparelhos.

“Então nosso objetivo com isso é manter a tranquilidade na nossa cidade, não só no Circuito do Carnaval, mas em Salvador e região metropolitana como um todo”.