Carnaval na Bahia terá 37 mil policiais e 1,5 mil câmeras inteligentes

Apresentação de esquema especial no auditório do Centro de Cultura da Bahia - Foto: Rafael Rodrigues/ Ascom SSP

O Carnaval na Bahia contará com um esquema especial com 37 mil policiais e bombeiros, além de 1,5 mil câmeras de videomonitoramento e reconhecimento facial. Os agentes da Secretaria da Segurança Pública (SSP) vão atuar em 113 cidades da Bahia que promovem festas de Carnaval.

Serão injetados R$ 99 milhões pelo Governo do Estado, na promoção das festas na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior. A Polícia Militar, Civil e Técnica, além do Corpo de Bombeiros atuarão integrados com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP).

Estruturas

Serão montadas estruturas nos três principais circuitos da festa. Ao todo, 579 Postos, 415 na capital e 164 na RMS e interior auxiliarão o trabalho das Polícias e Bombeiros.

O esquema contará com Postos Elevados de Observação (PEO), Integrados (PPI), Delegacias, de Serviço Especializado de Respeito a Grupos Vulnerabilizados e Vítimas de Intolerância e Racismo (Servvir), espaço para acolhimento do público e da tropa, a exemplo do Posto Integrado de Prevenção à Violência (Piprev), de Prevenção à Violência (Sprev) da SSP.

Tecnologia

Cerca de 1.500 câmeras inteligentes, equipadas com Sistema de Reconhecimento Facial e de Placas Veiculares, estarão em pontos estratégicos da folia para monitoramento dos circuitos, acessos e entorno da folia. Duas Plataformas Elevadas de Observação ficarão estacionadas em locais sensíveis.

A solução de contagem de público será empregada para orientação de patrulhas em solo e remanejamento de equipes. Noventa e nove Portais de Abordagem serão montados na entrada dos circuitos, evitando o acesso de objetos perfurocortantes. Os profissionais utilizarão também 1.400 Terminais de Comunicação Móveis.

Gerenciamento de informação

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) permanecerá ativado nos dias da festa, com 48 órgãos estaduais, federais, municipais e empresas privadas de prestação de serviço trabalhando em parceria.

Duas unidades do CICC Móvel estarão empregadas no Carnaval de Barreiras, Região Oeste, e de Porto Seguro, Extremo Sul.

De forma inédita, em regime de 24 horas, profissionais do Disque Denúncia (181) recepcionarão informações sobre delitos para auxiliar na atividade Policial e de Bombeiros. Os foliões também poderão responder a pesquisas realizadas pela Ouvidoria da SSP.