BAHIA PM celebra 200 anos com promoção de 409 subtenentes e lançamento de livro

A programação teve início no Quartel do Comando Geral da PM, no Largo dos Aflitos - Foto: Joá Souza/GOVBA

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) celebra 200 anos de atuação na proteção da população baiana e para marcar essa data histórica, nesta segunda-feira, 17, uma série de eventos aconteceu ao longo da manhã, incluindo um voo especial do Grupamento Aéreo (Graer), o lançamento de um livro e de um selo comemorativo, além da promoção de 409 subtenentes. O governador Jerônimo Rodrigues esteve presente nas comemorações e destacou a importância da PMBA para a segurança pública do estado. Esses 200 anos representam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da Bahia. A corporação tem sido essencial para a preservação da ordem pública e a proteção da nossa população Jerônimo Rodrigues - governador da Bahia A programação teve início no Quartel do Comando Geral da PM, no Largo dos Aflitos. O voo especial do Graer marcou o início das celebrações, seguido pela aposição de platinas aos subtenentes promovidos, um momento simbólico que marcou o início de uma nova jornada para os policiais militares. Em seguida, foi lançado o Selo Comemorativo dos 200 anos, desenvolvido em parceria com os Correios, e o livro "200 Anos em Fotos e Fatos", que reúne imagens e marcos históricos da trajetória da PMBA ao longo de dois séculos de atuação. | Foto: Joá Souza/GOVBA O secretário da Segurança Pública (SSP), Marcelo Werner, também esteve presente e ressaltou a importância histórica dos 200 anos da PMBA. "Esses 200 anos são um marco não só para a corporação, mas para toda a Bahia. A Polícia Militar tem sido um pilar fundamental na preservação da ordem e no enfrentamento da criminalidade", destacou Werner. Leia Também: Jerônimo dá prazo sobre reajustes das tarifas do Metrô e ônibus da RMS; veja Políticos recebem homenagem pelos 200 anos da Polícia Militar “Minha luta é que Ivana se efetive”, diz Adolfo após afastamento da presidência Promoção Os 409 policiais militares promovidos de sargentos a subtenentes e oficiais irão atuar na capital, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e interior do estado. As promoções foram concedidas após a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), realizado entre junho e agosto de 2024. O momento simbólico da cerimônia foi a entrega das luvas aos militares, representando a ascensão a um novo grau hierárquico. A solenidade foi concluída com o primeiro cumprimento oficial já trajando o novo uniforme, consolidando a nova fase profissional dos promovidos. O comandante-geral da PMBA, Paulo Coutinho, destacou a ampliação do número de vagas para o curso de sargentos como um passo estratégico para fortalecer a corporação. “Ao expandirmos a formação de sargentos, não apenas ampliamos as oportunidades de crescimento dentro da instituição, mas também reforçamos a capacidade operacional da Polícia Militar, garantindo uma segurança pública mais eficiente para a população”, afirmou. Investimentos na Policia Militar Entre 2023 e 2025, a PMBA recebeu um investimento total de R$ 345,7 milhões que viabilizou a aquisição de 1.107 veículos, a reestruturação e construção de 59 unidades, a compra de material bélico – com 5.877 pistolas, 650 carabinas e 1.648 fuzis –, e a entrega de 1.100 bodycams. Nesse mesmo período, foram formados 3.268 soldados e 146 oficiais, com 4.484 aprovados em concursos públicos, além de terem sido realizadas 9.100 promoções (608 oficiais e 3.935 praças em 2023; 817 oficiais e 3.740 praças em 2024), ampliados os serviços de saúde e a “Operação Ronda Psicossocial” para o interior, e criadas novas medalhas que condecoraram mais de 6.500 policiais, reforçando a valorização profissional da corporação.

