Jerônimo dá prazo sobre reajustes das tarifas do Metrô e ônibus da RMS; veja

Após dias de conversas para decidir sobre os reajustes das tarifas do Metrô de Salvador e dos ônibus da Região Metropolitana (RMS), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) declarou, na manhã desta segunda-feira, 17, que deve bater o martelo sobre o novo preço das passagens dos transportes ainda nesta semana. Atualmente, a tarifa do modal está no valor de R$ 4,10 e do ônibus R$ 5,40.

“Espero que esta semana agora a gente possa ter uma solução. Recebi o material na sexta-feira [14].[...] Esta semana a gente vai se debruçar sobre esse tema da tarifa e a gente vai anunciar”, declarou, durante coletiva de imprensa no evento de comemoração de 200 anos da PM.

VTL

O governador também deu atualizações sobre o processo em que estão as conversas sobre as obras do Veículo leve sobre trilhos (VLT). Jerônimo declarou que se encontrou, na última sexta, com os representantes do consórcio que está sendo responsável pelos serviços da implantação do modal.

“Ele mesmo disse que o ritmo estava bom e que nós podemos nos preparar para o orçamento, para garantir o funcionamento”, disse, acrescentando que deve voltar a focar no assunto depois do Carnaval.