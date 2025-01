Tarifa do Metrô de Salvador será reajustada, confirma governador

Metrô de Salvador - Foto: Ascom CTB

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou na manhã desta terça-feira, 7, que deve haver reajuste no valor da passagem do Metrô de Salvador. O último aumento aconteceu há cerca de quatro anos, quando subiu 5,1%, com um acréscimo de R$ 0,20, passando a custar R$ 4,10.

“Deverá sim ter uma correção na taxa do serviço de Metrô, mas o que diferencia do transporte coletivo de Salvador é a qualidade do serviço e a presença em bairros. Nós tivemos uma perda muito grande de linhas que foram cortadas e suspensas no sistema público municipal, isso inclusive dificulta a vida do metrô funcionar. Haverá [reajuste], mas [com] o rigor da gente poder ter o respeito às taxas e as correções de inflação e o que diferencia basicamente é a qualidade do serviço”, ressaltou, durante entrevista coletiva.

Conforme detalhou o gestor, ainda nesta semana ele se reunirá com sua equipe para debater o assunto e desenvolver resolutivas com mais propriedade.

“A gente tem que fazer conta. O Estado hoje assume um passivo relativamente grande sobre os serviços do Metrô. Estou marcado com a Sedur [Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo] e com a Casa Civil para poder fazer avaliação das planilhas, isso deve acontecer até sexta-feira”, afirmou.

A declaração vem após o anúncio da Prefeitura de Salvador sobre o aumento da tarifa do ônibus urbano, que passou de R$ 5,20 para R$ 5,60, e começou a valer no último sábado, 4. A diferença entre os coletivos agora é de R$ 1,50.

Apesar da afirmação, ainda não há prazo específico para que a mudança passe a acontecer.