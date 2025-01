Governo anuncia contratação de profissionais da educação

Jerônimo Rodrigues e Rowenna Brito fizeram anúncios - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e a secretária estadual de Educação, Rowenna Brito, anunciaram, nesta segunda-feira, 6, a contratação de pouco mais de 8.825 profissionais de diversas áreas, com foco para a atuação do setor educacional. O anúncio ocorreu no Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Gestão Severino Vieira, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Leia mais

>> Jerônimo Rodrigues reage após aceno de Carlos Muniz; confira

>> Jerônimo anuncia que escolas adotarão livro 'Ainda Estou Aqui'

Os convocados do Concurso Público 03/2022 serão contratados ainda em janeiro, em uma ação conjunta das secretarias de Educação e Administração. Além disso, 5.934 professores serão chamados por meio de Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Ainda foi anunciada a segunda edição do programa 'Férias na Escola', iniciativa do governo estadual com atividades para os estudantes da rede pública da Bahia durante o período de férias escolares. O mote deste ano será 'Mais Saber, Mais Sabor', e a programação acontecerá entre os dias 13 e 31 de janeiro.

Presente no evento, a secretária Rowenna Brito falou sobre os anúncios. “Começando o ano de 2025 com anúncios importantes da educação. Os meninos vivenciando a experiência do que é a escola durante as férias. A gente sabe das questões sociais que muitos estudantes não têm condições de viajar, de sair nas férias, então o governo do Estado abre as escolas durante as férias. E isso tem sido muito importante, a gente percebe como os estudantes têm recebido isso, porque além de ter oficinas, atividades esportivas, culturais, música, dança, mas também tem a questão da segurança alimentar, porque muitos dos nossos estudantes, as únicas refeições que eles fazem é na escola, então a segurança alimentar é um elemento importante para a gente, a gente precisa garantir nossos estudantes seguros, protegidos, mas também com muita energia e força, então a escola é esse o lugar também de a gente fazer isso”, pontuou a secretária, ao ser questionada sobre o programa.

"A gente vai chamar todos os professores habilitados neste concurso. Nós já chamamos todas as vagas do edital, mas a gente continua chamando e hoje a gente faz questão de zerar entre professores, coordenadores, coordenadores e professores indígenas também. Então, além disso, a gente vai chamar e nomear a última convocação, o governador vai fazer isso hoje, e a gente também vai chamar novos profissionais de nutrição, porque isso é importante para poder acompanhar e garantir a segurança alimentar das nossas casas", afirmou Rowenna, ao falar sobre as contratações.

O governador Jerônimo Rodrigues citou os avanços na educação, como a mudança nas estruturas das escolas e a presença de profissionais de outras áreas, a fim de ofertar um maior amparo aos estudantes.

"No passado parecia que era castigo para a gente ir para escola. Era castigo. E era mesmo, mas não era na maldade dos pais da gente, dos professores não, era a estrutura. A gente não tinha banheiro, não tinha cozinha, não tinha restaurante, não tinha sala, não tinha teatro. Então, nós estamos fazendo obras, nós estamos contratando professores, profissionais que nós não tínhamos, como nutricionistas. Estamos montando um pacote de propostas para que as nossas escolas tenham a assistência de psicólogos e assistentes sociais. Isso é a preocupação da gente, a humanização não está só no aspecto físico", disse o gestor.