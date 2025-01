Jerônimo Rodrigues reage após aceno de Carlos Muniz; confira

Jerônimo Rodrigues fala sobre aceno de Muniz - Foto: Clara Pessoa | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) agradeceu, nesta segunda-feira, 6, ao gesto recente feito pelo presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), que afirmou, na última semana, que votaria novamente no petista, caso as eleições acontecessem hoje.

Jerônimo recordou que Muniz esteve ao seu lado nas eleições de 2022, quando foi eleito governador do estado, e disse que o presidente do legislativo municipal reconhece as melhorias na Bahia durante o seu mandato.

"Muniz fez campanha ao meu lado, agradeço sempre [...] Me recordo, viajamos juntos, voamos juntos, toda a equipe que tinha uma relação com o meu vice. Ele sabe, de lá para cá, nós só melhoramos a forma de tratar o povo da Bahia", afirmou Jerônimo.

O governador também disse esperar que essa postura seja mantida até a eleição de 2026, quando ele tentará um novo mandato no Palácio de Ondina.

"Acredito que o presidente tem muita sensibilidade. Espero que essa postura dele seja até 2026", pontuou.