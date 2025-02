“Vou continuar investindo”, garante Jerônimo sobre ações de segurança

Governador,Jerônimo Rodrigues - Foto: Eduardo Dias | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) explicou, na manhã desta segunda-feira, 17, durante a comemoração dos Duzentos Anos da Polícia Militar, as medidas que têm realizado para fortalecer as políticas de segurança pública no estado, principalmente, a poucos dias antes da realização do Carnaval.

“Nós sabemos o tamanho disso. Nós estamos falando agora o que significa uma força como essa para o Carnaval. Então, para a gente realizar uma festa desse tamanho, não é só concurso. É concurso, é remuneração salarial, são as condições de trabalho, são os equipamentos de segurança pública, viaturas, armamentos, tecnologia, como é o caso de câmeras”, declarou, durante coletiva de imprensa no evento.

Jerônimo afirmou que as ações não serão apenas para a festa popular e os investimentos permanecerão nos próximos anos como prioridade.

“Eu vou continuar investindo. Nós temos aí, até o final do ano, só de policial militar, vamos entregar quase dois mil novos.[...] Nós estamos trabalhando firme e eu espero que esses 200 anos de celebração da Polícia Militar coincida com os resultados da colheita do nosso trabalho para que a paz no Estado da Bahia se restabeleça”, reforçou.