“Pode ser líder da transição energética”, diz deputado sobre a Bahia

Deputado federal, Arnaldo Jardim - Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

Relator da Lei do Combustível do Futuro, o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) enxerga a Bahia com um grande potencial para avanços na transição energética. Em conversa exclusiva com o Grupo A TARDE, o parlamentar ressaltou o Estado e disse "que pode ser líder da transição energética, da produção de biocombustíveis, da produção de energia renovável”.

“Um potencial muito grande. Primeiro, pelas condições da própria natureza. A Bahia tem um grau de irradiação solar espetacular. É a Bahia dos ventos, que impulsiona a energia eólica. A Bahia é produtora agrícola de grãos e proteína, que dá uma vertente muito grande para o biometano”, declarou.

O deputado também citou o projeto da Acelen que torna a macaúba em combustível, como uma boa oportunidade para o Estado.

“A Bahia tem áreas que podem ser recuperadas, como é o projeto espetacular da Acelen, que propõe transformar 100 mil hectares de região de vegetação rasteira, plantando macaúba, que significa sequestrar carbono. Faz bem para a natureza, restaura a biodiversidade, além de usar a macaúba para produzir combustível sustentável de aviação. Uma coisa espetacular. E isso somado às energias renováveis e as outras iniciativas”, afirmou.

Arnaldo ainda reforçou elogios ao governo da Bahia por focar em expendir ações na área. “Eu quero aplaudir o governo do Estado por compreender essa importância. Por ter estabelecido uma legislação estadual que guarda coerência, sintonia com tudo isso que falei. Estou muito feliz porque estarei no Estado que pode ser líder da transição energética, da produção de biocombustíveis, da produção de energia renovável.”