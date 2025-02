Jerônimo revela convite para Lula vir à Bahia no Carnaval

Governador fala sobre convite feito para Lula - Foto: Raphael Muller | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, nesta sexta-feira, 14, que fez um convite ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para que ele visite Salvador durante o Carnaval. Apesar do aceno, a expectativa é que o chefe do Planalto não apareça no período festivo.

Jerônimo, que participa do evento de lançamento da programação da festa. Na ocasião, o gestor disse que o convite foi realizado na terça, 11, quando esteve em Brasília. A ideia era que a visita do presidente fosse para descanso na agenda política.

"Convidei o presidente Lula, eu estava terça em Brasília, convidei ele, mas ele ainda está na fasa daquela recuperação de saúde, está bem de saúde, mas tudo indica que ele não virá", afirmou o governador baiano.