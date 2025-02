Plenária com vice-presidente do PT reúne militância baiana

Militância petista esteve presente no encontro - Foto: Divulgação

Militantes baianos do Partido dos Trabalhadores (PT) se reuniram, na última semana, em uma plenária virtual com o vice-presidente nacional da sigla, Luiz Dulci, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No encontro, foi discutido o futuro da legenda, que terá eleições em todos os seus diretórios nos próximos meses.

A plenária reuniu cerca de 130 militantes, entre movimentos sociais de 68 municípios, sindicatos, trabalhadores rurais, mulheres, religiosos e representantes da luta por direitos para a comunidade LGBTQIAPN+. No encontro, o coordenador nacinal do Setorial Inter-religioso do PT e integrante do CNB de Todas as Lutas, Gutierres Barbosa, foi indicado para concorrer à presidência do PT da Bahia, na eleição que acontecerá no dia 6 de julho.

"Chamamos o ex-ministro para discutir a conjuntura atual, a missão de reeleger o governador Jerônimo Rodrigues e o presidente Lula em 2026, assim como o Processo de Eleições Diretas (PED), uma vez que todos os grupos políticos internos já estão se movimentando. Dulci parabenizou a nossa atuação à frente do Setorial Inter-religioso do PT, no sentido de dialogar com a diversidade religiosa. A proposta de pré-candidatura circulou nesta plenária, foi apresentada e defendida por diversos dirigentes e militantes do PT. Agradeci a lembrança, mas estamos ainda num processo embrionário", afirmou Gutierres, que milita no partido desde os 16 anos.

O PT, que completau 45 anos de fundação, é o partido que mais vezes esteve na presidência da República pós-redemocratização, vencendo as eleições de 2002, 2006, 2010, 2014 e 2022.