Republicanos da Bahia reúne executiva na sede do partido

Reunião do Republicanos - Foto: Divulgação

Os membros da executiva estadual do partido Republicanos da Bahia reuniram-se na manhã desta sexta-feira, 14, na sede da legenda, localizada na Avenida Tancredo Neves, para discutir o alinhamento político e diretrizes da sigla na capital baiana e em âmbito estadual.

A reunião fechada foi realizada pelo presidente estadual, deputado federal Márcio Marinho, e contou com as presenças do presidente municipal, vereador Luiz Carlos; deputado federal Alex Santana; deputados estaduais José de Arimateia, Jurailton Santos e Samuel Júnior; vereadores Kell Torres, Ireuda Silva e Edilson Ferreira, além do secretário de Manutenção de Salvador (Seman), Lázaro Jezler; Francisco Torreão, secretário de Infarestrutura de Salvador (Seinfra); Virgílio Daltro, presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal); e Marcelo Nilo.

“O Republicanos tem crescido em todo o Brasil, especialmente em Salvador, onde hoje temos a atuação de quatro vereadores. É importante que sigamos alinhados e em unidade para desenvolvermos um trabalho que continue impactando na transformação social e ajudando no avanço dos demais municípios”, afirma Márcio Marinho, presidente da sigla no estado.

A reunião também marcou o início da construção da agenda de trabalho de 2025, com o olhar voltado para as eleições de 2026. O presidente estadual do partido destacou a importância do planejamento estratégico para ampliação do Republicanos no cenário político.

"Nosso objetivo é consolidar nossa base, ampliar o diálogo e apresentar propostas concretas para o desenvolvimento do estado. E, claro, estamos abertos para novas lideranças que visem fortalecer o nosso projeto. As eleições de 2026 serão decisivas, e queremos estar preparados para representar os baianos com compromisso e responsabilidade de sempre”, finalizou Marinho.