Detectores de metais nas escolas da Bahia: Entenda projeto que tramita na Alba

Portais de detectores de metais podem ser instalados nas escolas baianas, privadas ou públicas, conforme indica um projeto de lei encaminhado para à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Segundo o deputado Roberto Carlos (PV), que apresentou o pedido, o aumento do nível de violência nas escolas brasileiras acende “um alerta vermelho” no estado. “Nos trouxe o entendimento de que se torna imperioso e urgente coibir a entrada de armas de qualquer natureza nos centros de ensino do nosso estado”.

Ainda na justificativa, o parlamentar declarou que o “clima de medo e insegurança tem se instalado nas escolas, onde alunos, funcionários e professores se encontram atemorizados, com medo do próximo ataque por parte de criminosos”.

De acordo com ele, o projeto visa preservar os alunos e funcionários de incidentes, “uma vez que os detectores de metais ajudam a identificar e prevenir a entrada de objetos perigosos, contribuindo para um ambiente escolar mais seguro”.

Na análise de Roberto Carlos, diversos fatores podem contribuir para ocorrências desse tipo, sendo mais predominantes os problemas de saúde mental não tratados. “Outro fator importante é em relação à facilidade de acesso às armas de fogo, pois facilita a concretização de atos violentos.”