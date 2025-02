Gildeone Almeida deve ser confirmado hoje como presidente da Embasa

Gildeone estava à frente da presidência, de forma interina, desde dezembro - Foto: Reprodução

O presidente interino da Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa), Gildeone Almeida, deve ter o nome oficializado para o cargo nesta sexta-feira, 14, após reunião do Conselho de Administração (Consad).

Gildeone estava ocupando a cadeira de Executivo da estatal desde dezembro do ano passado, após a saída de Leonardo Goés, que foi nomeado para uma das diretorias da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), pelo presidente Lula (PT).

Prioridades

O novo presidente aponta como foco de sua atuação ampliar cada vez mais o acesso e melhorar a qualidade dos serviços prestados pela Embasa, empresa responsável por serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 368 municípios baianos.

Mudanças

Das seis diretorias que compõem a gestão executiva da Embasa, três passarão por mudanças. Para a Diretoria de Operação no Interior, antes ocupada por Gildeone, deve ser nomeado o engenheiro civil Vinícius Araújo Sousa. Funcionário da Embasa desde 2007, Vinícius atuou como gerente regional em Senhor do Bonfim, gerente de Operação Água na unidade de Feira de Santana, gerente da Unidade de Suporte Técnico e Comercial da Superintendência de Operação Norte, além de ter sido assessor técnico da própria Diretoria de Operação do Interior.

A Diretoria de Operação na Região Metropolitana de Salvador (RMS) deverá ficar com Joana da Costa Oliveira Rolemberg Silva. Engenheira sanitarista e ambiental, além de graduada em Direito, Joana ingressou na Embasa em 2010 e vinha atuando como gerente da unidade regional da Federação, que opera os serviços de diversos bairros da capital baiana.

Engenheiro civil com MBA em Gestão Empresarial, Christiano Bressy Dultra Barbosa deverá ser o novo diretor de Empreendimentos da Embasa. Funcionário desde 2006, ele ocupou diversos cargos de gerência nessa diretoria, atuando no planejamento, coordenação e fiscalização de dezenas de obras de expansão e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, em diversos municípios baianos.

Nas três diretorias restantes, os gestores atuais deverão ser reconduzidos aos cargos pelo Consad. Na Diretoria Financeira e Comercial, permanecerá a administradora de empresas Marcela Passos Lima. O engenheiro agrônomo Jazon Ferreira Primo Junior seguirá como diretor de Gestão Corporativa, enquanto o economista Clécio Costa Cruz deve ser reconduzido à Diretoria Técnica e de Planejamento.

Trajetória

Graduado em Gestão Pública e com pós-graduação em Gestão Empresarial, o novo presidente é funcionário de carreira da Embasa desde 2006, quando ingressou por meio de concurso público, tendo exercido diversos cargos de gerência local e regional antes de se tornar diretor de Operação no Interior, em 2023. A Embasa foi também sua primeira experiência de trabalho em estágio de nível médio, o equivalente ao atual programa Primeiro Emprego.