Jerônimo indica novo presidente da Embasa; saiba quem é

Gildeone Almeida, deve ser efetivado como presidente da Embasa - Foto: Reprodução

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) já sabe quem vai indicar para assumir o comando da Embasa. De acordo com informações do site Política Livre, o presidente interino da estatal, Gildeone Almeida, deve ser efetivado nesta nesta sexta-feira, 7, pelo Conselho de Administração da empresa (Consad).

Gildeone se apoximou de Jerônimo durante a gestão do seu antecessor no cargo, Leonardo Góes. No período, ganhou sua confiança e amizade.

O presidente anterior havia sido indicado por uma espécie de consórcio que envolvia empresários e políticos, liderado pelo senador Jaques Wagner, o que teria contrariado Jerônimo e o ministro Rui Costa (Casa Civil), que defendia o nome da funcionária de carreira Rita Bonfim para a posição.

Um fator que pesou para a escolha de Gildeone vem de sua proximidade com o ex-prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, que é ainda amigo pessoal do governador e do seu secretário de Relações Institucionais, Adolfo Loyola.

Outro ponto favorável a Gildeone é a decisão de Jerônimo de não querer entregar a Embasa a nenhum partido político, mesmo que isso venha a contrariar aliados. Assim, ele passaria a ser um nome de consenso, escolhido em sua cota pessoal.