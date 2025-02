Wagner quer conversar com Pacheco sobre ministério

Pacheco e Wagner podem assumir ministérios no governo Lula - Foto: Agência Senado

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT), deve se reunir com o ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) nos próximos dias para entender quais são os planos dele para o futuro.

Wagner esteve com Pacheco no sábado, 1º, e ficaram de conversar depois. “Disse que quero conversar com ele pra saber qual é a vontade dele. Há muita gente falando muita coisa, eu não sei qual é a vontade dele”, declarou o senador do PT.

O senador mineiro é um dos nomes cotados para integrar o governo Lula (PT) na provável reforma ministerial. Segundo o site Poder 360, Pacheco deverá assumir o Ministério da Indústria.

O líder do Governo disse que o quadro de mudanças ministeriais ainda não está fechado. “Onde ele [Lula] tem mais facilidade de mexer são as pessoas do PT e as pessoas de livre escolha dele. Quando é dos partidos, é dos partidos. Os partidos que vão dizer”, declarou.

Por sua vez, Wagner tem seu nome ventilado para assumir o Ministério da Secretaria das Relações Institucionais, hoje ocupado por Alexandre Padilha (PT).