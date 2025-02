Prefeito de Cairu se aproxima do governo Jerônimo

- Foto: Divulgação

Seguindo o movimento político observado nas últimas semanas, mais um prefeito do União Brasil, dessa vez o gestor de Cairú, Hildécio Meireles, buscou aproximação do governo Jerônimo Rodrigues.

O diálogo acontece durante o avanço da estratégia do petista de se aproximar dos prefeitos de oposição, e que pôde ser observado em cidades importantes como Teixeira de Freitas, com Marcelo Belitardo, Sítio do Mato, com Alfredinho Magalhães, Jequié, com Zé Cocá, entre outros.

>> Leia Mais: Debandada de prefeitos para o governo Jerônimo preocupa Neto e oposição para 26

Uma das principais lideranças do grupo de ACM Neto no Baixo Sul, Hildécio reabriu uma porta que estava fechada há 20 anos ao conversar com o governo petista, em um encontro que levou mais de 3 horas.

De acorco com o release do encontro, a reunião não tratou de política e girou em torno de obras e políticas públicas para o município, mas informações dadas ao Grupo A TARDE afirmam que o diálogo seguiu o modus operandi da estratégia de Jerônimo, e de seu novo articulador político Adolpho Loyola, de angariar prefeitos da oposição para sua base.

Cairú foi o 52⁰ município recebido no gabinete do governador, em 2025. Do Baixo Sul, Jerônimo também recebeu Valença, Maraú, Wenceslau Guimarães, Piraí do Norte e Presidente Tancredo Neves, os dois últimos, inclusive, votaram em Neto em 2022 e passaram para o lado do governo após a reunião.

A região do Baixo Sul é vista com grande importância pela claque petista, já que Jerônimo foi derrotado na mesma em 2022 no embate com ACM Neto. Das 15 cidades da região, só Cairú continua como oposição, mas agora, com tratativas para parcerias na gestão.