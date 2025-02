Prefeito de Sítio do Mato acena movimento para a base de Jerônimo

Jerônimo Rodrigues (à esquerda) e Alfredinho Magalhães, prefeito de Sítio do Mato (à direita) - Foto: Redação

Dois prefeitos do partido União Brasil têm acenado para a base do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Nesta quinta-feira, 30, Alfredinho Magalhães, de Sítio do Mato, e Marcelo Belitardo, de Teixeira de Freitas, se reuniram separadamente com o petista, em Salvador.

Após o encontro, Alfredinho sinalizou que deve sim andar lado a lado com Jerônimo. “É um caminho que a gente vai começar a trilhar, né? E acho que vai dar tudo certo”. Ele revelou que recentemente buscou auxílio junto ao governador para resolver problemas urgentes do município e que teve uma resposta rápida da estrutura do Estado. “Nós estamos precisando realmente do apoio do governo na Educação, na Saúde. Acredito que o governador vai nos ajudar bastante”, explicou.

No mesmo dia, Marcelo também enalteceu o encontro . “Aqui, hoje, reunião importante com o nosso governador Jerônimo, tratando de assuntos importantes para Teixeira de Freitas”.

Belitardo ainda destacou a importância da gestão estadual na parceria. “Esse investimento do Estado é de sua importância. Já vem investindo, vai investir cada vez mais. O olhar sensível para atender a necessidade da nossa querida população”, finalizou o prefeito.