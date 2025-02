Jerônimo detalha reunião com Belitardo e manifesta interesse de apoio

Reunião aocnteceu nesta quinta-feira, 30 - Foto: Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) detalhou nesta quinta-feira, 30, a reunião com o prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil). Seguindo a mesma linha do secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, o petista afirmou o caráter institucional do encontro.

“Nós botamos à mesa, os temas mais estratégicos. Nós inauguramos o hospital Costa das Baleia, um dos maiores hospitais da Bahia. Nós queremos que os municípios daquela região não possam ocupar os leitos, os corredores, às vezes como a gente ver com serviço que poderia ser resolvido em uma unidade básica de saúde”, disse o petista à imprensa.

Outro tema discutido durante a audiência entre o Executivo estadual e municipal refere-se à educação e a construção de um aeroporto para a cidade do extremo sul baiano, conforme afirmou Jerônimo, após a entrega dos ônibus escolares, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

“Nós pactuamos. E eu fiquei muito feliz que ele vai começar as aulas da rede antes da gente, inclusive, isso demonstra muita força. Discutimos sobre o aeroporto de Teixeira de Freitas, na expectativa de que a gente possa levar voos regionais ou voos para outros estados”, contou.

Ao longo da entrevista, Jerônimo voltou a reafirmar que não tratou sobre o “assunto da política”, apesar do aceno feito pelo prefeito de Teixeira de Freitas, durante entrevista ao Portal A TARDE, mas não negou a vontade de ter o apoio do gestor.

“Encontrei com ele aqui [no Centro de Convenções] agora de tarde e agredeci a presença. Ele também gesticulou que nós temos que continuar juntos, no sentido de viabilizar as coisas para o povo de Teixeira [de Freitas]”, afirmou.

“Se isso se desdobrar em um apoio, eu vou agradecer e vou cuidar como a gente cuida de quem vem por apoio. Eu tenho sim, expectativa de que a gente possa construir um ambiente de relacionamento e estou fazendo isso. Na mesa, a gente não trata sobre as relações de 2026”, concluiu.