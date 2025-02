Loyola diz que reunião entre Jerônimo e Belitardo foi "institucional"

Secretário de Relações Institucionais, Aoldpho Loyola - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, refutou a ideia de que o encontro desta quinta-feira, 30, entre o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o prefeito de Teixeira de Freitas, Marcelo Belitardo (União Brasil), tenha sido de cunho político, apesar do aceno do gestor municipal.

“A audiência hoje foi institucional. Foi uma audiência do prefeito com o governador. Ele trouxe alguns secretários como todas as audiências que ele [Jerônimo] faz para discutir ponto a ponto as dificuldades da cidade”, disse Loyola.

O titular da pasta ainda comparou o encontro de hoje com a reunião da terça passada, 21, quando o petista esteve com o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), na governadoria, durante conversa com o portal, durante entrega de ônibus escolares, no Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

“Teixeira é uma cidade grande com 150 mil habitantes. Assim como a gente fez uma conversa institucional com o prefeito Zé Cocá foi feito com o prefeito de Teixeira de Freitas”, acrescentou.

Para Loyola, as conversas políticas ocorrem conforme o estreitamento da relação entre o município e o estado e garantiu que “trabalhará para que isso aconteça”. O Serin é apontado como o principal articulador da debandada de prefeitos do grupo de oposição para o leque governista.



Tanto Cocá como Belitardo são aliados do ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), e o apoiaram nas eleições de 2022, quando Jerônimo disputava a cadeira com o vice-presidente do União.