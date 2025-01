“A base vai sair unida”, garante Adolpho Loyola sobre eleição na Alba

Adolpho Loyola, secretário da Serin - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

O secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, garantiu que não vai ter bate-chapa na base governista nas eleições que vão definir a presidência e a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Em entrevista ao Portal A TARDE durante a Lavagem do Bonfim, nesta quinta-feira, 16, o secretário minimizou o impasse envolvendo a 1ª vice-presidência e assegurou que o governo vai trabalhar para manter a unidade do grupo.

“Não é briga, são as discussões. A eleição fica acalorada, mas nós vamos ter unidade. A base vai sair unida, coesa, e vamos trabalhar para ter uma chapa só que contemple a proporcionalidade das bancadas, da presidência e da mesa-diretora. Nós vamos trabalhar nessa unidade, respeitando o governo e a oposição”, disse.

Loyola comentou também sobre a eleição no Consórcio do Recôncavo, que teve como vencedor o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos). O ex-presidente do Consórcio e ex-prefeito de Castro Alves, Thiancle Araújo (PSD), chegou a culpar o governo pela derrota de sua candidata, a prefeita de Conceição do Almeida, Renata Suely Nogueira (PSD).

“É uma eleição restrita dos prefeitos, tem mérito do prefeito de Cruz das Almas que conseguiu a maioria e venceu a eleição. Não tem outra versão disso. O mérito dele. A prefeita candidata de Conceição do Almeida não conseguiu juntar a maioria. E não é uma relação governo e oposição. É uma relação dos prefeitos. O consórcio é dos prefeitos. O governo não tem gerência sobre isso”, avaliou o titular da Serin.

Loyola também revelou que existe a intenção de trazer Ednaldo Ribeiro para a base de prefeitos aliados a Jerônimo Rodrigues (PT). Em 2022, o gestor apoiou a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo do estado.

“Estamos conversando com o prefeito de Cruz das Almas. Vamos fazer uma aproximação do governo, estamos trabalhando nisso também”, afirmou.