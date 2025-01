“Muito desproporcional o motivo da inelegibilidade de Bolsonaro”, diz Roma

"Todos sabem que o principal líder da direita do nosso Brasil é o presidente Bolsonaro" - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Presidente do PL da Bahia, o ex-deputado João Roma classificou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro como “muito desproporcional". Durante participação na Lavagem do Bonfim, Roma falou sobre a liderança da direita brasileira e o surgimento de novos nomes, como o do cantor Gusttavo Lima.



“É muito desproporcional o motivo da inelegibilidade de Bolsonaro, perante a inelegibilidade que tinha o atual presidente Lula, por exemplo. Dilma Rousseff foi impeachmada e tem os direitos políticos. Então, por que não permitir que o Bolsonaro possa representar essa população, que hoje já se manifesta exclusivamente dentro das principais pesquisas que têm sido feitas? Acho que é o momento justamente de reunir isso", disse Roma.

Leia também:

>> Deyvid Bacelar confirmar candidatura a deputado federal em 2026

>> Jusmari descarta que Oziel assuma secretaria estadual

>> “Destaque no turismo nacional”, diz secretário sobre festas populares da Bahia



O ex-ministro de Bolsonaro comentou sobre o surgimento do nome do sertanejo Gusttavo Lima nas pesquisas de opinião.



"A questão de Gusttavo Lima e outros, é fundamental que haja movimentos, que haja alternativa para o Brasil. Agora, todos sabem que o principal líder da direita do nosso Brasil é o presidente Bolsonaro. Isso acontece por onde ele anda e todas as pesquisas afirmam isso", pontuou.

Roma confirmou também pré-candidatura ao Governo da Bahia em 2026. Em 2022, ele disputou a eleição e ficou em terceiro lugar.



“Eu sou pré-candidato a governador do Bahia, já falei agora há pouco sobre a nossa programação, tinha uma agenda regional, já agora após o carnaval vamos dar início a essas programações, e o meu intuito vai ser justamente isso, andar por toda a Bahia, conversar com as pessoas, mostrar um projeto que realmente possa fazer com que essa Bahia, que tem tantas potencialidades, não fique justamente para trás, não fique sofrendo de tantas mazelas como nós estamos vivendo atualmente", afirmou.