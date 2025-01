Jusmari descarta que Oziel assuma secretaria estadual

Jusmari Oliveira (PSD), deputada estadual - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

A deputada estadual, Jusmari Oliveira (PSD), negou a possibilidade de que seu esposo, Oziel Oliveira, possa assumir a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur-BA). Jusmari esteve a frente da Pasta até o último dia15, quando se descompatibilizou do cargo para assumir a cadeira de deputada na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

"Não tem nenhuma possibilidade de Oziel assumir a Sedur-BA. Meu esposo estava em um grande cargo em Brasília, no Ministério da Agricultura. A Sedur-BA vai continuar com um secretário do PSD", disse a deputada durante a Lavagem do Bonfim.

Leia também:

>> “Muito desproporcional o motivo da inelegibilidade de Bolsonaro”, diz Roma

>> Deyvid Bacelar confirma candidatura a deputado federal em 2026





Jusmari disse que o próprio Oziel foi quem pediu afastamento do cargo no Ministério. "Oziel vai fazer o que ele gosta, que é andar pelo Oeste da Bahia e lidar com assuntos ligados ao agronegócio", garantiu.