Deyvid Bacelar confirma candidatura a deputado federal em 2026

Presidente da FUP, Deyvid Bacelar - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

O presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP), Deyvid Bacelar, confirmou, na Lavagem do Bonfim, que vai ser candidato a deputado federal nas eleições de 2026.

Leia mais:

>> “Espero que o Bonfim abra um tempo de paz”, diz Wagner

>> Bruno Reis diz que no “momento certo” vai definir comando da Secult

>> “Intenção é manter o grupo unido”, diz Jerônimo sobre eleição na Alba

Para o Portal A TARDE, o sindicalista destacou a necessidade de renovação do PT e afirmou também que a sua candidatura busca aproximar o partido de suas bases nos movimentos sociais.

“Sabemos que o partido dos trabalhadores e trabalhadoras carece de renovação. O senador Jaques Wagner, o ministro Rui Costa, e principalmente o presidente Lula têm falado sobre isso, então praticamente estamos falando de uma candidatura nacional aqui na Bahia de um projeto coletivo, oriundo dos movimentos sociais, do movimento sindical, fazendo com que essa possibilidade de renovação também garanta essa proximidade do PT com as suas bases sociais. Então é uma oportunidade ímpar que o movimento sindical está me dando e que com certeza o partido dos trabalhadores e trabalhadoras também estará e já está contribuindo para que tenhamos sucesso nessa caminhada até 2026”, disse o petroleiro.

Na ocasião, ele também fez uma análise da atuação da Petrobras sob a gestão do governo Lula. Deyvid avalia que a estatal retomou seu perfil investidor e que os efeitos dessa nova fase já podem ser sentidos na economia.

“Nós temos uma Petrobras que, por exemplo, vai investir mais de R$ 1 bilhão em novos postos que serão perfurados, novas sondas de produção de petróleo, então teremos a ampliação da nossa produção. Temos uma Petrobras que já sinaliza o retorno para a fábrica de fertilizantes nitrogenados num grande acordo que está sendo formulado com o grupo Unigel. Temos ainda a expectativa da negociação entre a Petrobras e o fundo Mubadala, com o governo brasileiro e dos Emirados Árabes, negociação que deve ser fechada nesse ano de 2025. Como tem dito o presidente Lula, 2025 é o ano da colheita. Nós tenhamos o povo baiano pagando um preço do combustível justo como em todo o país, por conta da nova política de preço dos combustíveis que é praticada pela Petrobras”, pontuou.