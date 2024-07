Angelo Almeida e Deyvid Bacelar devem ter aliança nas eleições de 2026

Deyvid Bacelar, que conta com o apoio do presidente Lula e de José Dirceu, tem sido apontado como um dos novos quadros políticos em ascensão - Foto: Divulgação

O deputado estadual licenciado e atual secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Angelo Almeida, participou nesta quarta-feira,19, da posse da nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, representando o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Durante o evento no Rio de Janeiro, Angelo se encontrou com o feirense Deyvid Bacelar, presidente da Federação Única dos Petroleiros (FUP) e com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A ocasião suscitou conversas nos bastidores sobre uma possível aliança política futura entre Angelo Almeida e Deyvid Bacelar, visando às eleições de 2026. Caso se confirme, a dobradinha entre Angelo, como deputado estadual, e Deyvid, como candidato a deputado federal, deve ganhar força em Feira de Santana e na Bahia.

Deyvid Bacelar, que conta com o apoio do presidente Lula e de José Dirceu, tem sido apontado como um dos novos quadros políticos em ascensão. Seu destaque nacional à frente da FUP o credencia para novos voos políticos e para representar os interesses da Bahia no Congresso Nacional.