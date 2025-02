Bruno promete priorizar investimentos na educação nos próximos anos

- Foto: Valter Pontes / Secom PMS

Com a iminente saída do secretário Thiago Dantas do comando da Secretaria de Educação (Smed), o prefeito Bruno Reis reforçou seu desejo de investir ainda mais na pasta, que segundo ele, será uma das áreas prioritárias para os próximos quatro anos de sua gestão.

Dantas deve ser trocado por Bruno por Rodrigo Alves na reforma administrativa. Alves é uma indicação do PSDB, partido que ganhou musculatura na eleição e se tornou braço direito do prefeito na articulação administrativa.

“Não tem nada a ver com posição de ninguém, tem a ver com os meus compromissos de vida, das minhas formações, dos meus princípios e dos meus valores. Eu aprendi de casa com minha mãe, que era professora, minha avó que me criou que era professora, minha madrinha, minha tia, e por ser um produto da educação. Se eu sair lá de Curaçá, Juazeiro, tão jovem, órfão de pai e mãe, sem ser filho de família tradicional da Bahia, e cheguei com 43 anos a prefeito de Salvador, agora com 47 reeleito como o político mais votado entre todos os cargos da história dessa cidade, isso deve, sabe o que? A educação”.

Bruno lembrou que Salvador foi reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) com o Selo Ouro Nacional do Compromisso com a Alfabetização. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), está entre as poucas capitais com a nota do Fundamental acima da meta, apresentando aprendizagem crescente em Português e Matemática. Além disso, na última edição do Programa Salvador Avalia (Prosa), a Rede Municipal de Ensino obteve proficiência de 5,47, o maior resultado da sua história.

“No meu primeiro mandato, 191 escolas passaram por grandes intervenções, 27 novas escolas foram entregues e outras 24 estão para entregar. Geramos mais de 20 mil novas vagas, principalmente para a Educação Infantil, que expandiu como nunca o tempo integral. Hoje, 51,4% dos alunos de até 5 anos ficam na escola de manhã e de tarde - estudando, brincando, praticando esportes, fazendo atividades culturais”, discursou o prefeito.