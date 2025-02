Lula virá à Bahia nesta semana em sua primeira viagem após cirurgia

Lula durante coletiva à imprensa, no Palácio do Planalto - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) virá à Bahia na próxima sexta-feira, 7, em sua primeira viagem desde que recebeu liberação médica para se deslocar de avião, depois de uma cirurgia na cabeça realizada em dezembro de 2024 por causa do acidente doméstico.

De acordo com o colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles, a previsão é de que Lula participe da inauguração da primeira etapa da Adutora da Fé em Bom Jesus da Lapa. A agenda também deve contar com a participação do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés.

A Bahia foi escolhida como o primeiro destino de uma série de viagens que o petista já prometeu fazer ao longo deste ano no Brasil. “Este ano eu vou me dedicar muito. Estou 100% pronto para começar a viajar o Brasil, a percorrer os Estados brasileiros, a visitar a sociedade brasileira e estabelecer uma conversa muito verdadeira para que, na hora da verdade, possa dizer ao país como nós estamos”, afirmou em fala a jornalistas em 30 de janeiro.

Em março, o presidente deve fazer sua 1ª viagem internacional para o Uruguai. O novo presidente do país, Yamandú Orsi, toma posse no dia 1º, e Lula deve participar da solenidade.