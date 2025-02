“Concretização da Democracia”, diz Lula sobre Hugo e Davi no Congresso

Hugo Motta (à esquerda), Lula (no meio), Davi Alcolumbre (à direita) - Foto: Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou, na manhã desta segunda-feira, 3, seu compromisso em trabalhar em conjunto com os novos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, o parlamentar Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

“Essa fotografia é a concretização de um compromisso com a Democracia que todos nós firmamos há muito tempo”, iniciou o discurso.

“Quando eu fui candidato a presidente da República, eu disse que um dos motivos pelo qual eu era candidato é porque eu queria trazer o país à normalidade, que é a convivência tranquila e pacífica entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, cada um sabendo a tarefa que ter”, completou.

Lula ressaltou comemorou a vitória da dupla e reafirmou que os dois não terão nenhum tipo de empecilhos com o executivo e que fará questão de manter uma boa relação.

“Eu estou muito feliz porque eu sou amigo dos dois e tenho conhecimento do compromisso democratico que os dois têm. Eu quero dizer para eles, que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político, todos os projetos que enviamos ao congresso serão de interesse vitais ao povo brasileiro”, declarou.

“Eu tenho certeza que nossa convivência será um exemplo de fortalecimento da democracia brasileira. Estarei torcendo para o sucesso de vocês porque o sucesso de vocês é meu e do Brasil parabéns pela eleição”, concluiu.

Nesta segunda, Lula recebeu no Palácio do Planalto, os dois presidentes eleitos. O encontro com as lideranças do Congresso Nacional tem como objetivo estreitar a relação do mandatário com o parlamento. Apesar de terem recebido apoio do PT, Motta e Alcolumbre são independentes, mas, em seus discursos, se comprometeram a colaborar com o Executivo.

No sábado, assim que saíram os resultados das eleições nas duas Casas, o petista soltou notas felicitando os dois políticos.

Hugo Motta e Davi Alcolumbre foram eleitos presidentes das Casas Legislativas em disputa no último dia 1.

Motta foi o nome escolhido pelo seu antecessor, Arthur Lira (PP), no final do ano passado. O deputado venceu a queda de braço com os baianos Elmar Nascimento (União Brasil) e Antônio Brito (PSD), que travaram uma disputa pelo 'aval' do agora ex-presidente.

Ele venceu Pastor Henrique Vieira (Psol), Marcel van Hattem (Novo), contando com apoio de quase todos os partidos da Casa, incluindo PL e PT, duas maiores bancadas. O novo presidente da Câmara recebeu 444 votos.

Já Alcolumbre volta ao cargo após um intervalo de quatro anos. O senador do União Brasil venceu na disputa contra Eduardo Girão (Novo) e Marcos Pontes (PL), recebendo 73 votos.

Antes da votação, Soraya Thronicke (Podemos) e Marcos do Val (Podemos) retiraram suas candidaturas.