Lula se reúne com Motta e Alcolumbre nesta segunda

Hugo Motta e Davi Alcolmbre foram eleitos presidentes da Câmara e do Senado no último sábado, 1º - Foto: Mário Agra / Câmara - Andressa Anholete / Ag. Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberá, nesta segunda-feira, 3, às 10h, no Palácio do Planalto, os presidentes eleitos da Câmara dos Deputados e do Senado, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) e o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), respectivamente.

O encontro de Lula com as lideranças do Congresso Nacional tem como objetivo estreitar a relação do mandatário com o parlamento. Apesar de terem recebido apoio do PT, Motta e Alcolumbre são independentes, mas, em seus discursos, se comprometeram a colaborar com o Executivo.

No sábado (1º/2), assim que saíam os resultados das eleições nas duas Casas, o petista soltou notas felicitando os dois políticos.