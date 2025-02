ALBA encerra turnão e elege Mesa Diretora nesta segunda

Alba - Foto: divulgação/Alba

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) volta a funcionar em dois turnos nesta segunda-feira, 3, encerrando o regime de turno único (turnão) fixado para vigorar durante no mês de janeiro, conforme fixou o Ato 5.204/2024 do presidente Adolfo Menezes.

Trata-se de medida que vem sendo adotada há alguns anos nos períodos de recesso que permite a economia de recursos da ordem de R$1 milhão – permitindo ainda a realização de obras e serviços com menor transtornos para o funcionalismo e parlamentares, bem como para os visitantes.

Esse ano o fim do regime de turnão coincide com a sessão em que será renovada a composição da Mesa Diretora do Legislativo para o biênio 2025/2027 que ocorrerá a partir das 14h30, com uma chapa acordada com os partidos representados em plenário, exceto o Psol, que poderá indicar o deputado Hilton Coelho, como já ocorreu, para disputar a presidência por estratégia partidária. As negociações ainda prosseguem e não impedem eventuais candidaturas avulsas para cargos específicos na Mesa.

Até o momento, estão confirmadas as candidaturas dos deputados Adolfo Menezes e da deputada Ivana Bastos, ambos do PSD, para os cargos de presidente e vice-presidente do Legislativo.

No plenário, a votação será realizada de forma secreta – haverá uma cabine fechada para o preenchimento das cédulas e uma urna para depósito dos votos – o que acontecerá através de uma chamada em ordem alfabética dos deputados estaduais e, se necessário, de uma outra chamada para eventuais parlamentares retardatários.

Encerrada a votação, o presidente dos trabalhos constituirá uma comissão suprapartidária para fazer a imediata escrutinação dos votos – seguida da proclamação dos resultados e posse dos eleitos.

Nesse instante, os recém-eleitos para a presidência, primeira e segunda secretarias, assumirão seus postos na mesa que dirige os trabalhos, momento em que o presidente fará o seu pronunciamento apontando metas para a gestão que se inicia nesse segundo biênio da 20ª Legislatura.

Antes de encerrar os trabalhos, caberá ainda ao presidente Adolfo Menezes convocar uma sessão solene para a reabertura dos trabalhos ordinários da terceira sessão legislativa da 20ª Legislatura, no dia 5, às 10h, ato que contará com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e das principais autoridades civis e militares da Bahia. A sessão poderá ser acompanhada ao vivo através da TV ALBA.