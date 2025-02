Bruno Reis abre margem para diálogo sobre região da Rodoviária

Bruno Reis fala sobre projeto que pode interferir na região da Rodoviária - Foto: Betto Jr | Secom

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), falou com exclusividade ao Portal A Tarde, neste domingo, 2, durante a festa de Iemanjá, sobre o Projeto de Lei de autoria do Executivo que versa sobre as Zonas de Uso Especiais dentro do perímetro urbano. O PL pode interferir nos planos do governo do Estado na região da Rodoviária.

Bruno mencionou que qualquer projeto de intervenção urbana deve ser discutido com o município, mas abriu margem para o diálogo com a gestão estadual. Uma das ideias do governo é criar um empreendimento residencial para servidores no local, que será desativado com a construção do novo terminal, localizado em Águas Claras.

"Qualquer intervenção urbana, quem tem a pretensão de realizar tem que ter a concordância da Prefeitura de Salvador. Naturalmente, algumas áreas têm interesse, são zonas especiais. Diante da necessidade, por estar próximo da estação de transbordo, ou em outras áreas que representam importância estratégica para o desenvolvimento da cidade, precisa dialogar com o poder público municipal", explicou Bruno, que continuou.

"Nossas equipes conversam. Sempre que há algum ponto que não seja de consenso, nossas equipes conversam", pontuou o prefeito.