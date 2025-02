Rodrigo Pacheco pode assumir vaga de Alckmin no governo Lula

Lula deve dar importante ministério para Pacheco - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Recém-saído da presidência do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) pode substituir o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) promova a reforma ministerial nas próximas semanas.

De acordo com informações do portal Poder360, Pacheco tem sido cogitado para o cargo nos bastidores. O ex-presidente do Senado se aproximou do Planalto desde 2023, e pode ocupar a vaga dentro da cota 'pessoal' de Lula, fora da indicação do PSD.

Arthur Lira (PP), ex-presidente da Câmara dos Deputados, também deve assumir um cargo dentro do governo. A probabilidade maior é de que o parlamentar, que apoiou Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022, ocupe o Ministério da Agricultura.

Lula deve promover a reforma ministerial nas próximas semanas. As mudanças estratégicas miram as eleições de 2026, tentando garantir desde já o apoio de siglas do chamado 'centrão'.