PSOL vai acionar STF contra reeleição de Adolfo na Alba

Hilton Coelho (PSOL), deputado estadual - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O deputado estadual Hilton Coelho informou que o PSOL já ingressou com uma ação na Justiça baiana e vai também acionar o Supremo Tribunal Federal (STF) contra a reeleição deAdolfo Menezes (PSD) como presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

“Nós vamos à Brasília protocolar essa ação. Nós aqui da Bahia já temos uma peça pronta e oferecemos ao PSOL nacional e como é uma peça de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a presidente nacional do PSOL, Paula Coradi, precisa estar conosco para assinar a peça”, disse Hilton em entrevista ao programa Sociedade Urgente, da Rádio Sociedade, na manhã desta terça-feira, 4.

“A gente não vai ficar esperando a decisão aqui da Bahia. A que sair primeiro resolve o problema. Nós temos confiança na Justiça baiana, acho que ela não vai passar essa vergonha”, acrescentou o psolista.

O retorno de Menezes ao cargo contou com as bênçãos de 61 dos 62 parlamentares da Casa Legislativa, que se reuniram no plenário para eleição da nova Mesa Diretora. O único voto contrário foi o de Hilton.

Apesar da larga vitória, o presidente Adolfo Menezes (PSD) trava um confronto com o Supremo que considera inconstitucional uma segunda reeleição consecutiva para cargos da Mesa Diretora nas Casas Legislativas, como aconteceu.