Embasa convoca mais de 100 aprovados em concurso público

A Embasa divulgou, nesta terça-feira, 12, uma nova lista com a convocação de 105 candidatos aprovados no último concurso público. O resultado engloba o preenchimento de vagas em cidades como como Salvador, Vitória da Conquista, Feira de Santana, Lauro de Freitas, Santo Antônio de Jesus, Itamaraju, Alagoinhas, Mucuri, Jequié, Paulo Afonso, entre outros.

Os convocados devem ir no dia 25 e 27 de novembro na unidade da Embasa no Rio Vermelho, na Av. Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, com o objetivo de apresentar a documentação necessária. Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados vai ser automaticamente eliminado do certame.

Em outubro, a empresa ampliou o número de vagas para diversas áreas de atuação na empresa. Foram adicionadas 130 novas vagas, sendo 55 para cargos de nível médio, 28 para nível técnico e 47 para nível superior. A lista dos convocados pode ser acessada no site da Embasa, no endereço www.embasa.ba.gov.br e clicar em Embasa > Pessoas > Concurso Público > Concurso 2022.