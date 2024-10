Embasa divulga mais uma lista de aprovados em concurso; confira

Vagas da Embasa são para várias cidades da Bahia - Foto: Divulgação

A Embasa divulgou mais uma lista com a convocação de candidatos aprovados no último concurso público da empresa. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 27.

A lista pode ser acessada no site da Embasa. O edital contempla o preenchimento de vagas no cargos de Agente Administrativo e Operador de Processos de Água e Esgoto para a cidades de Feira de Santana; Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), Luís Eduardo Magalhães, Santo Amaro, Senhor do Bonfim e Santo Antônio de Jesus.

Também foi publicado o edital de desclassificação de candidatos às vagas. Os convocados devem comparecer no dia 7 de outubro na sala 26 da sede da Embasa, 4ª Avenida, nº 420 – CAB, para apresentação de documentos.

Caso o candidato não compareça ao local, data e horário especificados estará eliminado do Concurso Público.

O concurso público, sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), prevê o preenchimento de 930 vagas distribuídas entre funções de nível médio, técnico e superior, além do cadastro de reserva. Ao todo, o edital contempla 19 funções distribuídas em 167 municípios baianos.