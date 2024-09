Saiba quais principais temas focar na preparação de concursos públicos

Apesar de ter esse cenário de oportunidades amplo, é necessário saber de que forma se preparar para cada cargo - Foto: Marcos Santos | USP Imagens | Divulgação

Em 2024, o número de concursos públicos abertos, abriu um leque de possibilidades para quem deseja uma vaga como servidor público. Apesar de ter esse cenário de oportunidades amplo, é necessário saber de que forma se preparar para cada cargo ou instituição que deseja prestar o certame.

Especialistas ouvidos pelo Portal A TARDE, já deram dicas de concursos fáceis de passar, e agora explicam métodos de estudo e preparação para esses certames. Confira:



1. Concursos municipais

Concursos municipais, como os realizados pelas prefeituras, são considerados fáceis, porque costumam ter cargos que não exigem nível superior. Especialistas explicam também que a concorrência geralmente é menor quando se tratam de cidades com poucos habitantes.

A preparação para esses editais costuma exigir maior foco em legislações municipais, conhecimentos gerais e o específico de cada cargo, e são recomendados entre especialistas entre certames para preparação.

“Então para uma pessoa que quer, por exemplo, fazer o que a gente chama de concurso escada, que é aquele processo que você vai se preparando, dedicando para concurso público, estabelece uma meta para atingir de seu concurso dos sonhos, você pode começar com esses concursos que são mais flexíveis”, disse Rose Sampaio, especialista em Estudos Linguísticos e Literário.

2. Técnico Administrativo

Certames para técnico administrativo em universidades federais também costumam ter uma preparação fácil. Geralmente com provas que normalmente tem nível médio e abrangem áreas administrativa, as exigências de conteúdos também costumam ser fáceis: “A preparação precisa ser para português, matemática, informática e o conhecimento específico do cargo técnico. Trabalhar com provas anteriores é sempre a melhor dica”, continua a professora.

3. Cargos Operacionais

Não há muito segredo para cargos operacionais - aqueles que executam tarefas rotineiras e práticas para manter o funcionamento de uma empresa. Também fáceis de se preparar, esses certames exigem disciplinas mais gerais como português, matemática e, principalmente, conhecimentos específicos do seu cargo que podem ser mais ofertados por empresas como Correios e companhias de saneamento.

4. Cargos Auxiliares

A preparação para concursos com cargos de auxiliares de serviços gerais também são mais fáceis, isso porque vão exigir o nível fundamental e costumam ter provas mais acessíveis e mais simplificadas.

“Estudar língua portuguesa é um grande diferencial, mas eles tendem a cobrar também matemática,matemática básica. Uma indicação para todos eles é fazer uma preparação baseada em provas anteriores, analisar o que as provas anteriores têm cobrado”, finaliza Rose Sampaio