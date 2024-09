Confira os concursos municipais abertos e previstos na Bahia

Na Bahia, alguns certames estão com inscrições até amanhã, 21 - Foto: Divulgação

Conhecida por ser concursos públicos mais fáceis de passar, devido às exigências menores focadas em níveis fundamentais e níveis médios, os processos seletivos municipais estão cada vez mais no radar dos concurseiros.

Na Bahia, alguns certames estão com inscrições até amanhã, 21, e abrem oportunidades com salários que chegam até R$ 14 mil. Confira algumas oportunidades em cidades baianas.



Prefeitura de Conceição do Jacuípe

A Prefeitura de Conceição do Jacuípe decidiu reabrir até amanhã 21 de setembro o prazo para participar do concurso que tem 1.141 vagas em vários cargos de todos os níveis de formação - fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

São 100 vagas para Agente Administrativo, 100 para cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, 70 para Gari e 60 para Porteiro. Os salários iniciais variam de R$ 1.412,00 a R$ 14.000,00, conforme o cargo e a jornada de trabalho.

As provas ocorrerão agora em duas datas: dias 29 de setembro e 13 de outubro. As inscrições podem ser realizadas através do site.

Prefeitura de Pojuca

A Prefeitura Municipal de Pojuca, cidade a 80 km de Salvador, iniciou as inscrições para um novo concurso público que irá preencher 8 vagas e formar cadastro de reserva em cargos de ensino médio, técnico e superior pelo regime estatutário.

As inscrições do certame seguem até o dia 16 de outubro pelo site, e ofertam cargos com salários entre R$ 1.493,16 a R$ 7.377,08, por jornada de trabalho de 40 horas semanais. A prova será aplicada no dia 24 de novembro e divulgação do gabarito no dia anterior.

Entre os cargos estão a de Agente de Trânsito; Técnico em Informática; Analista Contábil; Analista de Licitação e Contratação; Analista de Trânsito e Transporte; Analista em Gestão Pública; Analista em Obras Públicas e Analista em Tecnologia da Informação.

Prefeitura de Eunápolis

A Prefeitura de Eunápolis anunciou a abertura de seu grande concurso que terá inscrições abertas no dia 24 de setembro e seguem até o dia 14 de outubro. O concurso oferece 391 vagas, entre ampla concorrência e reservadas para pessoas com deficiência, para cargos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os vencimentos são variáveis de R$ 1.412,00 a R$ 4.562,42.

Entre os cargos de nível fundamental estão Auxiliar de Serviços Gerais; Coveiro; Cozinheira; Encanador; Gari; Pedreiro e Pintor. Nível médio e técnico oferecem cargos de Agente Administrativo; Agente de Combate às Endemias; Agente Comunitário de Saúde; Agente de Autoridade de Trânsito; Condutor de Veículo de Emergência; Cuidador Social; Eletricista; Fiscal de Obras e Posturas; Fiscal de Polícia Administrativa; Monitor; Motorista; Técnico em Enfermagem; Técnico em Enfermagem (Emergencista); Técnico em Enfermagem (Instrumentador Cirúrgico) e Técnico em Enfermagem (UTI).

Para nível superior são oferecidas vagas para administrador; assistente Social; Economista; Enfermeiro; Enfermeiro CME/Centro Cirúrgico; Enfermeiro Intensivista; Enfermeiro Hemodiálise; Enfermeiro Obstetra; Enfermeiro Emergencista; Fisioterapeuta Intensivista; Médico Veterinário; Procurador Jurídico e Zootecnista.

As inscrições acontecerão por meio da página oficial da MSM Consultoria. A taxa a ser paga é de R$ 72 para nível alfabetizado/fundamental; R$ 128 para nível médio/técnico e R$ 162,00 para nível superior.

Câmara Municipal de Ilhéus

Do dia 25 de outubro até o dia 22 de novembro, a Câmara Municipal de Ilhéus estará com inscrições abertas para concurso com oferta de 17 vagas em diferentes cargos de níveis fundamental e médio.

O concurso será realizado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de Minas-FADENOR, através do Setor de Concursos Técnicos - COTEC. Os aprovados e contratados receberão uma remuneração inicial, que varia entre R$ 1.412,00 e R$ 5.000,00 para cumprir uma jornada de 30 ou 40 horas semanais de trabalho.

Entre os cargos estão de Auxiliar Administrativo; Agente Administrativo I; Agente Administrativo II; Auxiliar de Portaria; Auxiliar de Serviços Gerais; Motorista "D"; Secretária e Telefonista.