TRT-20 lança concurso com salários de até R$ 13,9 mil; veja detalhes

O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (TRT-SE) lançou nesta semana, o edital de concurso público para o preenchimento de vagas de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, com salários iniciais de até R$ 13.994,78

Para os cargos de Analista Judiciário, atualmente, a remuneração inicial é de R$ 13.994,78 (treze mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e oito centavos), e para os cargos de Técnico Judiciário, R$ 8.529,65 (oito mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e cinco centavos), ambos com jornada de 40 horas semanais.

Para o cargo de analista, estão disponíveis oportunidades para diversas áreas de ensino superior, incluindo vagas específicas em contabilidade, engenharia civil, tecnologia da informação e medicina do trabalho. Por outro lado, para os cargos técnicos, existem vagas direcionadas para as áreas de tecnologia da informação e enfermagem do trabalho, além da possibilidade de candidatos de qualquer área de ensino superior.



As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, no período das 10h do dia 23 de setembro até às 23h59 do dia 17 de outubro (horário de Brasília). Para se inscrever, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico Fundação Carlos Chagas (FCC), preencher o formulário de inscrição e efetuar o pagamento da taxa (R$ 110 para analista e R$ 80 para técnico), até 18 de outubro.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas na cidade de Aracaju (SE), com previsão de aplicação em 15 de dezembro. A confirmação da data e as informações sobre horários para a realização das provas serão divulgadas oportunamente por meio de Edital, publicado no Diário Oficial da União e no site do FCC.