Saiba quais concursos públicos ainda podem ser feitos em 2024

O cenário de concursos para 2024 está cheio de oportunidades para quem quer entrar no serviço público. Se você, concurseiro, pretende começar ou avançar em sua carreira, é importante ficar atento para as datas de inscrição e aos prazos das provas.

O Portal MASSA! preparou uma lista de concursos com inscrições previstas ainda para este ano, que vão desde a Bahia até outras partes do Brasil. Confira as opções:



Câmara Municipal de Ilhéus

Inscrições: Até 19 de setembro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino médio e superior

São oferecidas vagas para cargos de analista contábil; analista jurídico; analista de controle interno; analista administrativo e legislativo; intérprete de libras; assistente legislativo e jurídico; assistente em tecnologia da informação; entre outros.

Superior Tribunal de Justiça (STJ)

Inscrições: Até 20 de setembro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino superior

São oferecidas vagas no cadastro reserva para cargos de analista judiciário para atuação na sede do STJ, localizada em Brasília-DF.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Inscrições: Até 23 de Setembro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental

São oferecidas 13 vagas para o cargo de agente temporário ambiental (ATAs).

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC)

Inscrições: Até 2 de Outubro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino médio e superior

São oferecidas vagas para cargos de técnico de atendimento educacional especializado (AEE); tradutor/interprete de libras; braillista; e instrutor de libras.

Prefeitura de Eunápolis

Inscrições: Até as 23h59min do dia 14 de outubro

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental, médio, técnico e superior.

São oferecidas vagas para cargos de auxiliar de serviços gerais; coveiro; cozinheira; pedreiro; cuidador social; motorista; técnico de enfermagem; monitor; eletricista; agente administrativo; administrador; enfermeiro; médico veterinário; procurador jurídico; zootecnista; entre outros.

Prefeitura Municipal de Pojuca

Inscrições: Até as 12h do dia 16 de outubro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino médio, técnico e superior

São oferecidas vagas para cargos de agente de trânsito; analista de licitação e contratação; técnico em informática; analista em gestão pública; e analista em obras públicas.

Universidade do Estado da Bahia (Uneb)

Inscrições: Até as 23h59min do dia 03 de outubro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino superior

São oferecidas vagas para docência nas disciplinas de Psicologia; Ciências Sociais; Ciências Farmacêuticas; Nutrição Social; Pediatria; Ciências Fonoaudiológicas; Audiologia; Ciência de Dados; Design; Letras; Química Orgânica; Biologia Sanitária e Ambiental; Comunicação Social; Engenharia de Bioprocessos; Educação Física; História; Administração; entre outras.

Câmara de Caetité

Inscrições: De 25 de outubro a 22 de novembro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental e médio

São oferecidas 17 vagas para cargos de auxiliar administrativo; agente administrativo I; agente administrativo II; auxiliar de portaria; auxiliar de serviços gerais; motorista categoria D; secretária; e telefonista.

Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB) de Minas Gerais

Inscrições: Até 16 de outubro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino superior

São oferecidas 17 vagas para as especialidades de anestesiologia; cirurgia pediátrica; emergência pediátrica; neonatologia; clínica geral e vascular; ginecologia e obstetrícia; urologia; ortopedia; ultrassonografia; entre outros.

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb)

Inscrições: Até 23 de outubro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino superior

São oferecidas 5 vagas para cargos de professor auxiliar e adjunto para lotação nos campi de Jequié e Vitória da Conquista.

Prefeitura de Santa Cruz do Sul (RS)

Inscrições: Até 4 de novembro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino médio e superior

São oferecidas vagas para cargos de atendente de EMEI; auxiliar de disciplina; auxiliar de escola; supervisor escolar; professor de educação física; professor de arte; professor anos iniciais do ensino fundamental; professor de ciências; professor de português; professor de matemática; professor de história; entre outros.

Câmara Municipal de Paiçandu no Paraná

Inscrições: De 22 de setembro a 23 de outubro de 2024

Nível de Escolaridade: Ensino fundamental, médio e superior

São oferecidas vagas para cargos de auxiliar de serviços gerais; auxiliar administrativo III; motorista; telefonista; advogado; e contador, com possibilidade de cadastro reserva.

Além dos concursos com data já determinada, alguns certames ainda estão previstos para 2024. Entre eles, o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região (TRT5); o da Policia Federal, com cargos administrativos de nível médio e superior; o da Policia Civil do Estado da Bahia; e o da Polícia Científica do Estado do Pará, com vagas para formação de nível superior em Perito criminal, médico-legista e odontologista.